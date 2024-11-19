Подросток на мопеде разбился насмерть в Жанаозене

Трое подростков ехали на мопеде и столкнулись с легковым автомобилем в районе одного из ресторанов в Жанаозене. Один из них не пережил аварию. Об этом сообщили на Станции скорой и неотложной помощи.
В Жанаозене 18 ноября, примерно в 20:30, произошло столкновение легкового автомобиля и мопеда. На последнем ехали трое подростков: двое 2010 года рождения и один 2011 года рождения – он погиб в аварии.
Двоих мальчиков доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу в приемный покой, - добавили в «скорой».
Редакция Lada.kz ожидает официального комментария от правоохранительных органов.
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