Годовалый ребенок умер при купании в ванне в Актау

Трагический инцидент произошел в 29А микрорайоне. При купании в ванне скончался годовалый ребенок. Подробности узнавал корреспондент Lada.kz .

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Информация о трагедии поступила в Lada.kz сегодня, 19 ноября. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

В учреждении подтвердили факт произошедшего, сообщив, что инцидент был зарегистрирован 4 ноября в доме №3, расположенном в 29А микрорайоне.

Вызов из дома №3 в 29 микрорайоне поступил 4 ноября в 22:38 часов, и был связан с состоянием годовалого ребенка. По словам отца, малыш находился без сознания. До вызова, примерно 15-20 минут назад, ребенка усадили с игрушками в наполненную водой ванну. До приезда бригады скорой помощи малыш погиб по неизвестной причине. Данные о смерти были переданы в "102", - сообщили в пресс-службе.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу департамента полиции региона.