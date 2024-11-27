Труп мужчины обнаружили в подвале в Актау

В подвале дома №9, расположенного в 28А микрорайоне, обнаружили труп мужчины. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Фото: кадр из видео / instagram.com/cenzura_aktau/

Видео с места событий появилось в социальных сетях. На кадрах прибывшие представители правоохранительных органов выносят труп из подвала дома №9 в 28А микрорайоне.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в департамент полиции региона. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел вчера, 26 ноября. На месте события был обнаружен труп мужчины без определенного места жительства.