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27.11.2024, 17:41

Труп мужчины обнаружили в подвале в Актау

Происшествия 0 2 811 Алия Шарипова

В подвале дома №9, расположенного в 28А микрорайоне, обнаружили труп мужчины. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области прокомментировали инцидент.

Фото: кадр из видео / instagram.com/cenzura_aktau/
Фото: кадр из видео / instagram.com/cenzura_aktau/

Видео с места событий появилось в социальных сетях. На кадрах прибывшие представители правоохранительных органов выносят труп из подвала дома №9 в 28А микрорайоне.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в департамент полиции региона. В ведомстве сообщили, что инцидент произошел вчера, 26 ноября. На месте события был обнаружен труп мужчины без определенного места жительства.

По факту смерти лица зарегистрировано уголовное дело. На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего. В интересах следствия иная информация не разглашается, - заключили в полиции.

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