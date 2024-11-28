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28.11.2024, 12:13

Автобус с нефтяниками столкнулся с лошадью на трассе в Мангистау

Происшествия 0 2 277 Наталья Вронская

Авария произошла на трассе Каражанбас с участием работников нефтесервисной компании, передает lada.kz. В пресс-службе ДП рассказали подробности инцидента.

фото прислано очевидцами
фото прислано очевидцами

По информации наших читателей, ДТП произошло вчера, 27 ноября, на трассе Каражанбас-Актау. Автобус, перевозивший сотрудников нефтесервисной компании на вахту в месторождение Каратурун, столкнулся с лошадью.

«В результате происшествия четыре сотрудника получили травмы, а один человек серьезно пострадал — у него диагностированы переломы обеих ног. Пострадавший находится в областной больнице», - рассказли очевидцы.

В департаменте полиции сообщили, что водитель автобуса привлечён к ответственности за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью человека, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Назначена экспертиза. Согласно её результатам, будет рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Также в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности владельца животного, который  будет привлечён к административной ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

В полиции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дороге.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Почему лошадь к ответственности не привлекаете, это ведь она бросилась на трассе под машину. У нас в стране это можно сделать, так что давайте следователи и адвокаты дерзайте. А то у вас чуть что, водитель виноват.
28.11.2024, 11:32
Adai11
Adai11
Водитель автобуса привлечён к ответственности - неге ак карасын шешпей тек водитель виноват болады, экспертиза тек жана басталды
28.11.2024, 10:49
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