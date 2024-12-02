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02.12.2024, 09:37

Вейпы и виски: контрабанду обнаружили на таможенном посту в Мангистау

Происшествия 0 1 323 Наталья Вронская

Вчера, 1 декабря, на таможенном посту «Тажен» была обнаружена партия незадекларированных спиртных напитков и электронных сигарет, запрещенных для ввоза на территории РК. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области.

фото пресс-службы Департамента госдоходов Мангистауской области
фото пресс-службы Департамента госдоходов Мангистауской области

Нарушитель пытался провести на территорию области 4600 электронных сигарет и 264 литровые бутылки виски марки Jack Daniels.

На таможенном посту «Тажен» департамента государственных доходов по Мангистауской области, дислоцированном на казахстанско-узбекистанской границе, в ходе контроля пассажирского и транспортного потока в  багажном отсеке транспортного средства Yutong, следующего по маршруту Бухара (РУз) – Москва (РФ), сотрудниками таможенного поста совместно с пограничным нарядом ПС КНБ РК и сотрудниками областного департамента экономических расследований были обнаружены: спиртные напитки (виски Jack Daniels) – 22 коробки, в каждой коробке по 12 бутылок (1 бутылка – 1 л); электронные сигареты (Waka) – 460 коробок (1 коробка – 10 шт.). По факту проводится расследование, назначена экспертиза, - говорится в сообщении.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Око
Око
предновогодний чёс.
02.12.2024, 04:44
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