За месяц браконьеры нанесли ущерб Мангистау в 620 миллионов тенге

Среди изъятого – плавательное средство, рыбы частиковых групп и осетровых пород. Сумма ущерба составила около 620 миллионов тенге. Об этом сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

Иллюстративное фото: ПС КНБ РК

В Комитете сообщили о результатах деятельности пограничной службы в акватории Каспийского моря. За ноябрь этого года пограничники пресекли семь фактов браконьерства. У нарушителей изъяли одно плавательное средство, 44,3 километра рыболовных сетей, а также 1633 килограмма рыб осетровых пород и 30 килограммов частиковых рыб.

Помимо этого, в перечне изъятого комитетом указаны 28 тюленей.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 620 миллионов тенге. Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, - говорится в сообщении КНБ.

Напомним, в октябре текущего года на видео попала погоня морских пограничников за правонарушителями на Каспии. Сотрудники предотвратили 57 фактов браконьерства в акватории моря. Пограничники спасли свыше одной тонны рыбы ценных пород и десяток тюленей.