В акимате Мангистауской области рассказали о причинах самоподжога мужчины

Сегодня, 5 декабря, в акимат Мангистауской области пришел гражданин Е., который потребовал, чтобы его принял аким области, сообщили в администрации региона.

фото прислано очевидцами

По данным управления внутренней политики области, встречи с главой региона добиться мужчине не удалось.

«Сотрудники акимата разъяснили гражданину, что сегодня прием граждан по личным вопросам акимом области не проводится, попросив его прийти в утвержденный по графику день приема граждан», - рассказали в пресс-службе.

Не удовлетворившись, гражданин Е. облился горючей смесью и поджог себя. Силами сотрудников полиции и акимата горение было оперативно потушено, вызвана скорая помощь, до приезда которой пострадавшему была оказана первая медицинская помощь.

Напомним, в областном акимате некий мужчина совершил самоподжог.