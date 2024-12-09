В Актау сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на дороге между 16 и 17 микрорайонами. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 9 декабря, в 13:45.
Возгорание автомобиля произошло на дороге между 16 и 17 микрорайонами.
Момент пожара попал на видео.
Произошло горение полностью стоящего автомобиля марки Daewoo Nexia, 2013 года выпуска. Пострадавших нет. В 14:00 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.
В тушении пожара задействованы: одна единица техники и семь сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.
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