В Актау сгорел автомобиль

Возгорание автомобиля произошло на дороге между 16 и 17 микрорайонами. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

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Сообщение о возгорании автомашины поступило на пульт дежурного ДЧС сегодня, 9 декабря, в 13:45.

Возгорание автомобиля произошло на дороге между 16 и 17 микрорайонами.

Момент пожара попал на видео.

Произошло горение полностью стоящего автомобиля марки Daewoo Nexia, 2013 года выпуска. Пострадавших нет. В 14:00 пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара задействованы: одна единица техники и семь сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.