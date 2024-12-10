Разыскиваемую в Алматы 20-летнюю маму с ребенком нашли в аэропорту Актау

Пропавшую в Алматы 20-летнюю девушку с грудным ребенком нашли в аэропорту Актау, сообщает Polisia.kz.

Фото Polisia.kz.

По данным полиции, молодая мама с грудным ребенком 6 декабря текущего года вышла из дома в Алматы, в котором проживала с родителями, и не вернулась.

В полицию Алматы обратилась 44-летняя местная жительница с просьбой помочь найти ее дочь и внучку. После этого их объявили в розыск. Сотрудники транспортной полиции, получив информацию о пропаже, оперативно начали поисковые мероприятия.

Благодаря бдительности и оперативным действиям сотрудников линейного отделения полиции в аэропорту Актау 7 декабря текущего года при патрулировании аэропорта установлена 20-летняя жительница Алматы с малышом. Обе были живы и невредимы, - сообщает Polisia.kz.

В полиции отметили, что после установления личности пропавших девушку с ребенком передали родителям.