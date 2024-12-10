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10.12.2024, 14:54

Контрабанда сигарет под видом мусорных баков обнаружена в морпорту Актау

Происшествия 0 1 734 Лиана Рязанцева

Через таможенный пост в морпорту Актау пытались провести крупную партию контрабандных сигарет, замаскированных под мусорные баки из Ирана, передает Главная транспортная прокуратура Казахстана.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

Сегодня, 10 декабря, Главная транспортная прокуратура Казахстана сообщила о выявлении контрабанды сигарет, замаскированных под мусорные баки, в морском порту Актау.

В Мангистауской области на таможенном посту «Морпорт» в рамках проверки был проведён досмотр контейнера, в котором под видом мусорных баков из Ирана скрывалась крупная партия контрабандных сигарет Oris – более 226 тысяч пачек общей стоимостью 85,9 млн тенге, - сообщает ведомство.

В транспортной прокуратуре отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 234 УК РК (экономическая контрабанда).

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