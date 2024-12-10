Контрабанда сигарет под видом мусорных баков обнаружена в морпорту Актау

Через таможенный пост в морпорту Актау пытались провести крупную партию контрабандных сигарет, замаскированных под мусорные баки из Ирана, передает Главная транспортная прокуратура Казахстана.

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Сегодня, 10 декабря, Главная транспортная прокуратура Казахстана сообщила о выявлении контрабанды сигарет, замаскированных под мусорные баки, в морском порту Актау.

В Мангистауской области на таможенном посту «Морпорт» в рамках проверки был проведён досмотр контейнера, в котором под видом мусорных баков из Ирана скрывалась крупная партия контрабандных сигарет Oris – более 226 тысяч пачек общей стоимостью 85,9 млн тенге, - сообщает ведомство.

В транспортной прокуратуре отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 234 УК РК (экономическая контрабанда).