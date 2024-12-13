От возгорания автомобиля в Актау пострадал мужчина

Недалеко от автогазозаправки в 29А микрорайоне загорелся автомобиль. Владелец автомобиля получил ожоги средней тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям по Мангистауской области.

Кадр видео

Автомобиль марки Toyota Camry загорелся недалеко от АГЗС в 29А микрорайоне в Актау. Инцидент произошёл вчера, примерно в 20:00 часов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в автомобиле было установлено газовое оборудование.

В результате происшествия пострадал владелец автомобиля – мужчина 1983 года рождения получил ожоги обеих рук. Его состояние оценили, как средней степени тяжести.