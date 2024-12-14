Внедорожник перевернулся в Актау

Инцидент произошел у автосалона «Тойота центр Актау» в промышленной зоне. ДТП прокомментировали в полиции.

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Как стало известно, сегодня утром, 14 декабря, внедорожник перевернулся за пределами проезжей части.

По данным департамента полиции Мангистауской области,причиной аварии стало то, что водитель не справился с рулевым управлением в связи с погодными условиями.

На него составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Водителю грозит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Установлено, что в ДТП никто не пострадал.

Полицейские призывают водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными и осторожными на дороге.

Напомним, в регионе закрыли проезд на одном из участков дороги республиканского значения.