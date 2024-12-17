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17.12.2024, 15:33

Житель Актау подозревается в сбыте наркотиков в Атырау

Происшествия 0 2 622 Лиана Рязанцева

В Атырау сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Актау, подозреваемого в организации сбыта наркотических веществ, сообщает Polisia.kz.

Фото Polisia.kz.
Фото Polisia.kz.

Сегодня, 17 декабря, Polisia.kz сообщает о задержании в Атырау жителя Актау, подозреваемого в организации сбыта наркотических веществ.

Житель Актау задержан в одном из многоквартирных домов в Атырау. В ходе обыска его арендованной квартиры были обнаружены и изъяты три zip-пакета и 40 свертков с наркотическим веществом «Альфа-PVP», общим весом 211,84 грамма. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщает Polisia.kz.

В полиции напомнили, что за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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