Житель Актау подозревается в сбыте наркотиков в Атырау

Фото Polisia.kz.

Сегодня, 17 декабря, Polisia.kz сообщает о задержании в Атырау жителя Актау, подозреваемого в организации сбыта наркотических веществ.

Житель Актау задержан в одном из многоквартирных домов в Атырау. В ходе обыска его арендованной квартиры были обнаружены и изъяты три zip-пакета и 40 свертков с наркотическим веществом «Альфа-PVP», общим весом 211,84 грамма. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия, - сообщает Polisia.kz.

В полиции напомнили, что за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку с целью сбыта, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.