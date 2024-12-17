Цена правосудия - 20 млн тенге: завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда

фото с телеграм-канала Ербола Едилова

В официальном Telegram-канале ведомства сообщается, что председатель Актауского городского суда Мангистауской области и частный судебный исполнитель обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора.

Агентством по противодействию коррупции продолжается работа по обеспечению принципа законности и порядка в обществе, а также по пресечению коррупции, в том числе среди высокопоставленных должностных лиц. Так, Агентством завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда Мангистауской области и частного судебного исполнителя. 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые преданы суду, - сообщает пресс-служба ведомств.

Агентство по противодействию коррупции напоминает, что согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Напомним, в июне 2024 года председателя Актауского суда арестовали по подозрению в подстрекательстве дачи взятки в размере 18 млн тенге «за решение вопроса» по уголовному делу, возбужденному местным департаментом экономических расследований. Также соучастник преступления, передававший деньги председателю Актауского городского суда, заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау.