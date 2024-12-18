ДТП легковушки и автобуса в Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня между 9 и 14 микрорайонами.

Фото очевидцев

По информации пресс-службы областной детской больницы, пострадавший мальчик 2012 года рождения был осмотрен травматологом. Состояние стабильное. Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой часты головы. Отпущен домой под амбулаторное наблюдение.

Обе женщины, поступившие в областную многопрофильную больницу, прошли рентгенологическое обследование. Травм не обнаружено. Позже они были отпущены домой.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 17 декабря, около 15:00, у гостиницы «Три дельфина».

По факту трагической аварии между 9 и 14 микрорайонами правоохранительные органы расследуют уголовное дело.