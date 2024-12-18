18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.66
550.21
5.09
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
17.12.2024, 20:11

ДТП легковушки и автобуса в Актау: о состоянии пострадавших рассказали врачи

Происшествия 0 3 277 Сергей Кораблев

Медики сообщили о состоянии пострадавших в ДТП, которое произошло сегодня между 9 и 14 микрорайонами.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По информации пресс-службы областной детской больницы, пострадавший мальчик 2012 года рождения был осмотрен травматологом. Состояние стабильное. Диагноз: ушиб мягких тканей волосистой часты головы. Отпущен домой под амбулаторное наблюдение.

Обе женщины, поступившие в областную многопрофильную больницу, прошли рентгенологическое обследование. Травм не обнаружено. Позже они были отпущены домой.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 17 декабря, около 15:00, у гостиницы «Три дельфина».

По факту трагической аварии между 9 и 14 микрорайонами правоохранительные органы расследуют уголовное дело.

 

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...