Краснокнижную рыбу изъяли полицейские у браконьеров в Мангистау

У жителей региона изъяли рыбу осетровых пород общим весом 88 килограммов и черную икру весом 860 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции по Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции региона

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при координации прокуратуры полицейскими региона были задержаны местные жители. Информация об этом появилась на сайте Polisia.kz сегодня, 23 декабря.

При проведении обыска у одного из них было изъято двадцать штук осетровых рыб весом 88 килограммов. У второго подозреваемого было обнаружено и изъято вещество черного цвета, похожее на икру рыбы. Вес изъятой икры составляет 860 граммов, - пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту начали досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).