Международный канал поставки наркотиков пресечен в Мангистау

В прошлую пятницу, 20 декабря, департаментами КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков, сообщает lada.kz по информации КНБ.

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При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана.

Из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия.

Ранее, в ноябре текушего года, усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств в наш регион из Алматинской области, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.

По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.