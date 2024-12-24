Видео с места гибели работника на МАЭК появилось в Сети

Иллюстративное фото из архива lada.kz

В Сети опубликовали видео с места происшествия на территории ТОО «МАЭК». На кадрах видны сломанные конструкции, сотрудники предприятия, а также карета скорой помощи.

Пользователи Сети предполагают, что погибший скончался от падения на него трубы.

В ТОО «МАЭК» пока не прокомментировали ситуацию. Редакция Lada.kz надеется, что руководство предприятия не станет скрывать причины трагедии и огласит их после расследования инцидента.

Напомним, вчера, 23 декабря, стало известно, что на ТОО «МАЭК» погиб рабочий. В полиции региона не уточнили о деталях произошедшего, но из независимых источников редакции стало известно, что на производстве погиб мастер ремонтного цеха.