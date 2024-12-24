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23.12.2024, 21:01

Рабочий погиб на МАЭКе - полиция завела уголовное дело в Актау

Происшествия 0 5 777 Александр Рыжих

Причиной послужило нарушение охраны труда. В полиции региона не уточнили о деталях произошедшего, но из независимых источников Lada.kz стало известно, что на производстве погиб мастер ремонтного цеха.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Иллюстративное фото из архива lada.kz

На энергокомбинате сегодня, 23 декабря, произошло чрезвычайное происшествие. По данным неофициального источника, на производстве в районе 16:00 часов погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.

В полиции области прокомментировали данный инцидент.

По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование, - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.

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