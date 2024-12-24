Рабочий погиб на МАЭКе - полиция завела уголовное дело в Актау

Причиной послужило нарушение охраны труда. В полиции региона не уточнили о деталях произошедшего, но из независимых источников Lada.kz стало известно, что на производстве погиб мастер ремонтного цеха.
На энергокомбинате сегодня, 23 декабря, произошло чрезвычайное происшествие. По данным неофициального источника, на производстве в районе 16:00 часов погиб мастер ремонтного цеха. Смерть произошла в результате падения трубы.
В полиции области прокомментировали данный инцидент.
По факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело. Назначена экспертиза. Проводится расследование, - пояснили в пресс-службе департамента полиции региона.
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