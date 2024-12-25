Имеются выжившие: вся информация о крушении пассажирского самолета близ Актау (обновляется)

МЧС Казахстана прокомментировало падение самолета под Актау. По предварительным данным ведомства, в происшествии есть выжившие. Информация обновляется по мере поступления.

Фото: Azamat Sarsenbayev / Reuters

16.04. 25 декабря

Специально созданная комиссия из Азербайджана прибыла в Актау в связи с авиакатастрофой, произошедшей сегодня, сообщается в Instagram-аккаунте акимата Мангистауской области.

"Специально созданная комиссия из Азербайджанской Республики прибыла в Мангистаускую область в связи с авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи Актау. Делегацию, в состав которой входят спасатели, психологи и прокуроры, возглавил министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

14.57. 25 декабря

Летный экипаж, по предварительным данным, не выжил при крушении самолета Embraer 190 AZAL в Актау. Как сообщили в аэропорту Баку, на борту находились пять членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар и Рагимли Айдан. По сообщению МЧС Азербайджана, пилоты экипажа погибли.

14.31. 25 декабря

На борту потерпевшего крушение в Актау самолета находились, по уточненным данным, 69 человек, из них 5 – члены экипажа. Об этом заявил начальник Управление сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС РК Кайрат Жанаспаев.

14.00. 25 декабря

Создана правительственная комиссия по расследованию причин несчастного случая вблизи Актау. Об этом сообщили в министерстве транспорта Казахстана.

Как сообщается, постановлением правительства создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы самолета «Эмбраер 190» авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

В состав комиссии включены заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, руководство министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорта, иностранных дел, внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, главный транспортный прокурор. Комиссии поручено незамедлительно вылететь на место происшествия, обеспечить всестороннее расследование причин падения самолета, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавших, - сказано в сообщении.

Уточняется, что правительство Казахстана сотрудничает с правительством Азербайджана по проведению всестороннего расследования причин произошедшего и оказанию первоочередной помощи.

13.55. 25 декабря

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вернется в Баку из России в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау, передает РИА Новости.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», — передает агентству официальный азербайджанский источник.

13.44. 25 декабря

Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы выехал на место катастрофы самолета Azerbaijan Airlines, передает Tengrinews.kz со ссылкой на APA.AZ.

"Пока я не могу сказать ничего конкретного. Мы направляемся к месту падения самолета", – говорится в сообщении генконсула.

13.40. 25 декабря

В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на месте крушения самолета были обнаружены четыре трупа. В ведомстве также предоставили данные о том, сколько пострадавших находятся в больницах на текущий момент.

Сейчас в Мангистаускую областную многопрофильную больницу доставлено 26 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 24 доставленных семеро – тяжелые, госпитализируют в реанимацию. В региональную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, госпитализированы. Констатированы на месте происшествия четыре трупа, - сказано в сообщении.

Отмечается, что для оказания медицинской помощи пострадавшим привлечены дополнительные силы.

Допольнительно из частных клиник ТОО «Софимед» подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и две реанимационные койки, ТОО «Нейрон» подготовили 10 коек хирургического и травматологического профиля и четыре реанимационные койки, ТОО «Ясин-Атамекен» подготовил 10 коек соматического профиля. Всего 60 коек хирургического, травматологического и соматического профиля и 26 реанимационных коек, - заключили в ведомстве.

13.35. 25 декабря

Российское посольство в Казахстане следит за ситуацией с крушением самолета с россиянами в Актау и находится в контакте с местными властями. Так, на произошедшее отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Российское диппредставительство готово оказать содействие пострадавшим в авиакатастрофе. Кроме того, отечественные дипломаты, работающие в Казахстане, будут следить за происходящим.

13.20. 25 декабря

Как говорится в сообщении пресс-службы КГА, по предварительным данным, на борту находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 Российской Федерации.

13.16. 25 декабря

В МЧС РК заявили, что в упавшем самолете находилось 67 человек, в том числе пять членов экипажа.

По пострадавшим информация уточняется. Предварительно, имеются 25 выживших человек из них 22 человека доставлены в больницу. Всего задействованы 150 личного состава, 45 единиц техники ДЧС, НГПС, ДП. Списки пассажиров уточняются, - сообщили в министерстве.

В Командном центре и в Актау функционируют телефоны горячих линий: +7 (7172) 55-96-21, +7 (7292) 31-90-91.

13.01. 25 декабря

Аким Мангистауской области прибыл на место крушения самолета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Глава региона ознакомился с деталями происшествия и ходом спасательных работ. Также аким области дал соответствующие поручения компетентным органам и подчеркнул, что все принимаемые меры будут на его личном контроле, - сказано в официальном сообщении.

12.53. 25 декабря

Среди пострадавших есть дети. В управлении здравоохранения Мангистауской области прокомментировали происшествие с падением самолета в Актау. В больницы доставлены как взрослые, так и дети.

В облздраве предоставили информацию о пострадавших рейса Баку-Грозный.

25 декабря в 10:58 часов поступил вызов I категории срочности (на борту самолета взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад ЦМК (центр медицины катастроф). Областная многопрофильная больница (далее МОБ) подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек. Областная детская больница (далее ОДБ) также подготовила 20 коек и 10 реанимационных коек. На сейчас в МОБ доставлено 14 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 14 доставленных пятеро – тяжелые, госпитализируют в реанимацию. В ОДБ поступил ребенок 11 лет - проводят обследование на уровне приемного покоя. Также везут еще одного ребенка 16 лет, - сообщили в ведомстве.

12.44. 25 декабря

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова прокомментировала крушение самолета азербайджанских авиалиний в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

После крушения самолета мы спросили у министра здравоохранения в кулуарах Мажилиса, что известно о пострадавших на данный момент.

Пока ничего не известно. 14 бригад скорой помощи выехало на место. Создан республиканский штаб, туда выехал вице-министр, один вице-министр координирует работу здесь (в Астане. – Прим.). На месте подготовлены борты санитарной авиации для выезда и направления туда специалистов – травматологов, нейрохирургов и так далее. И на месте будем оказывать помощь. При необходимости будем вывозить. Работа ведется, - сказала Альназарова.

12.36. 25 декабря

По некоторым данным, в крушении самолета выжили шесть человек. Всего на борту находилось 105 пассажиров.

По данным РГП «Казаэронавигация», самолет «Эмбрайр190» AHY8243, следовавший по маршруту Баку-Грозный, объявил аварийную ситуацию в связи со столкновением с птицей и нарушением рулевого управления с посадкой в Актау.

К месту следует ДЧС (11 личного состава и три единицы техники). Ориентировочное время посадки 11:25. В воздушном судне находились 105 пассажиров, пять человек экипажа, - сказано в сообщении.

По неподтвержденным данным, в инциденте выжили шесть человек, которые находятся в крайне тяжелом состоянии.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области добавили, что на место происшествия выехали 22 бригады скорой помощи.

12.33. 25 декабря

Названа предварительная причина авиакатастрофы рейса из Баку в Актау. Азейрбаджанский новостной портал media.az сообщает, что вероятной причиной «аварийной посадки» стало столкновение со стаей птиц.

12.05. 25 декабря

Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало официальный комментарий.

В Актау на место крушения самолета прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. В настоящее время уточняется информация о пострадавших, предварительно сообщается, что имеются выжившие, - сказано в сообщении.

Уточняется, что в Командном центре МЧС создан республиканский оперативный штаб, где работает телефон горячей линии: +7 (7292) 31-90-99.

Ранее в Сети распространились кадры падения самолета.