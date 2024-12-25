У морга в Актау установили палатки для погибших пассажиров упавшего самолета

Корреспондент Lada.kz в связи с произошедшей сегодня, 25 декабря, авиакатастрофой прибыл в морг, расположенный в 1 микрорайоне. На месте устанавливают палатки, в которые, предположительно, поместят тела погибших пассажиров рейса Баку - Грозный.
У здания морга в 1 микрорайоне установили две палатки. Предположительно, в них поместят тела погибших пассажиров.
К такому решению, вероятно, компетентные лица пришли в связи с нехваткой мест в здании.
Полную информацию о происшествии читайте по ссылке.
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