Труп верблюда на дороге спровоцировал лобовое столкновение в Жанаозене: есть пострадавшие

Дорожный инцидент произошел в пяти километрах от города в районе АО «Озенмунайгаз». Информацию о пострадавших предоставили в Жанаозенской многопрофильной городской больнице.

Фото предоставили очевидцы

Как сообщили очевидцы, сегодня утром, 25 декабря, водитель автобуса Toyota Coaster, избегая столкновения с лежащим на дороге мертвым животным, не справился с управлением и врезался в КамАЗ. К тому же, проезжая часть была скользкая.

По информации Жанаозенской многопрофильной городской больницы, в медучреждение поступили четверо пострадавших. В данный момент они оправлены на амбулаторное лечение.

Lada.kz ожидает комментарий от департамента полиции региона.