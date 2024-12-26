Авиакатастрофа близ Актау: Канат Бозумбаев провел брифинг

Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев при участии акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая, а также представителей компетентных органов провел брифинг по крушению самолета вблизи Актау. Подробности в материале Lada.kz .

Фото: Lada.kz

Embraer 190

По предоставленным данным, Embraer 190 рейса 8243, направлявшийся из Баку в Грозный, вошел в воздушное пространство Казахстана в 11:02 часов, предварительно запросив разрешение, а также доложив диспетчеру о столкновении с птицами.

Embraer 190 перед крушением сделал два виража в районе аэродрома Актау.

В 11:28 часов связь с бортом была потеряна.

Около 11:30 часов самолет на третьем вираже столкнулся с землей.

Уточняется, что угрозы для жилых домов при крушении судна не было, так как они находились далеко от места событий.

Тушение пожара

Представитель МЧС РК сообщил, что оперативные, аварийные службы отработали согласно алгоритмам. После получения информации о происшествии сотрудники прибыли на место событий в течение восьми минут. К дальнейшим работам планируют привлечь российскую и азербайджанскую стороны.

Ни один представитель спецслужб не пострадал.

Также в ведомстве отметили, что «гражданские», которые прибыли первыми к разломившемуся самолету и пытались оказать помощь пострадавшим, будут представлены к наградам.

Пассажиры и экипаж

В самолете находилось 67 человек: 62 – пассажиры, пять – экипаж. Из них 37 граждан Азербайджана (23 погибли, 14 выжили), три гражданина Кыргызстана (все выжили), 16 РФ (семь человек погибли, девять выжили), шесть граждан Казахстана (все погибли).

Из экипажа в живых остались трое, двое погибли.

Всего в результате катастрофы скончались 38 человек, 29 выжили. Среди погибших есть один ребенок, его персональные данные устанавливаются.

Госпитализированным оказывается медицинская помощь в полном объеме, недостатков в ресурсах у медиков нет. К работе также подключили специалистов республиканского уровня, санавиацию.

Канат Бозумбаев отметил, что во время визита в больницы пациенты рассказали, что практически все они были пристегнуты ремнями безопасности во время рейса. Они также добавили, что экипаж предупредил их о возможной жесткой посадке.

Представители здравоохранения заверили, что проблем с хранением трупов нет – задействованы морг в 1 микрорайоне, а также мощности модульных стационаров. Появление палаток у морга в 1 микрорайоне объяснили тем, что в них первоначально уложили части тел погибших.

Расследование

По факту крушения самолета заведено уголовное дело по части 3 статьи 344 УК РК – «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта УК РК».

Кроме того, была создана межведомственная оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий, назначены судебно-техническая, судебно-медицинская экспертизы.

Дело будут вести правоохранительные органы Казахстана, при этом странам, из которых пассажиры, предоставят возможность участия.

Несмотря на вышеупомянутую информацию о столкновении борта с птицами, предварительную причину крушения участники брифинга пока не озвучивают, ссылаясь на проводимое расследование.

Бортовой самописец обнаружен и приобщен к вещественным доказательствам.

Как уточнила транспортная прокуратура, родственники погибших смогут забрать тела после проведения необходимых следственных действий.

Организована охрана места происшествия.

Стоит отметить, что распространившаяся в Сети версия о том, что самолет могли обстрелять, не подтверждена.

Помощь семьям пострадавших и погибших

Как сообщили в ходе брифинга, семьям погибших и пострадавших при падении самолета будет оказана всесторонняя помощь.

У погибших граждан Казахстана устанавливается социальных статус. По итогам этой работы далее их семьям будет определен объем оказания социальной помощи из республиканского бюджета, в том числе пособия по потере кормильца. Также власти окажут содействие с проведением погребения скончавшихся.

Погибшие граждане нашей страны являются жителями Мангистауской, Костанайской областей и Астаны.

По словам Нурдаулета Килыбая, для иностранных граждан, которые прибудут в Актау за пострадавшими и погибшими, будут организованы транспорт, размещение, питание. Контроль за этим взял областной акимат.

Обращения от родных принимаются 24/7 по номеру телефона; +7 (702) 525-31-01 (важно указать номер рейса и чьим родственником являетесь).

Что будет с обломками Embraer 190

Канат Бозумбаев сообщил, что в соответствии с алгоритмом обломки самолета будут собраны, а затем размещены в закрытом ангаре. Затем их будут изучать эксперты, в том числе международного уровня, чтобы установить хронологию и причины происшествия.