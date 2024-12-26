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26.12.2024, 17:19

Причины гибели работника на месторождении в Мангистау выясняются

Происшествия 0 2 638

Нурали Баулыбаев, руководитель управления государственной инспекции труда Мангистауской области рассказал подробности расследования происшествия на месторождении Северные Бузачи.

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

По информации ведомства, нефтяник погиб днем 24 декабря 2024 года.

На скважине NB-10107-4H месторождения Северные Бузачи произошел несчастный случай с оператором по добыче нефти и газа 4-го разряда Ахметовым Досаном, 1988 года рождения. На основании данных GPS, в 09:53 он прибыл на объект для выполнения обхода. В 11:15 был обнаружен без признаков жизни возле работающей нефтяной качалки. 25 декабря 2024 года утром комиссия по расследованию несчастного случая выезжала на место происшествия, - рассказал Нурали Баулыбаев.

Нурали Баулыбаев отметил, что на месторождении проведены следующие мероприятия: осмотр места происшествия, внешний осмотр оборудования на объекте, произведен тестовый запуск нефтяной качалки, осмотрена прилегающая территория для выявления возможных факторов, способствовавших происшествию.

Проведен опрос четырех очевидцев, находившихся поблизости на момент происшествия. Их показания зафиксированы в протоколе расследования. Изучена техническая документация на нефтяную качалку. Причины происшествия уточняются, - заключил Нурали Баулыбаев.

В социальных сетях появились фотографии погибшего, однако, из этических соображений мы воздерживаемся от их публикации.

После трагического происшествия коллеги погибшего записали видеообращение, в котором выразили обеспокоенность и подчеркнули, что вопросы безопасности на рабочих местах вызывают серьезные сомнения.

 

Мы, коллектив работников месторождения Северные Бузачи, выражаем глубокую обеспокоенность в связи с трагическим несчастным случаем, который унес жизнь нашего коллеги.  Он был отцом троих детей, старший болен, а младшему всего год. Эта потеря глубоко шокировала и потрясла нас всех, ведь каждый из нас ежедневно работает на опасных объектах, подвергая себя риску ради выполнения своих трудовых обязанностей, ради выполнения целей, поставленных работодателем. Мы не только работники, но и главы семей, кормильцы, на которых держится благополучие наших близких и семей. Мы не можем оставаться равнодушными, когда безопасность на рабочих местах подвергается сомнению. Мы требуем встречи с генеральным директором компании «Бузачи оперейтинг» для обсуждения причин происшествия и разработке необходимых мер по обеспечению безопасных условий труда, - говорится в видео.

Корреспонденту Lada.kz удалось узнать, что встреча с работниками запланирована на сегодняшний вечер.

Наталья Вронская.

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