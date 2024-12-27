18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
514.93
536.04
5.18
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
26.12.2024, 20:35

Взорвался кислородный баллон: мгновения до крушения самолета вблизи Актау

Происшествия 0 4 451 Лиана Рязанцева

Министр транспорта Республики Казахстан Марат Карабаев на брифинге с участием представителей правительственной комиссии отметил, что аэропорт Актау был полностью подготовлен к приему аварийного судна. Диспетчеры оперативно предприняли все необходимые меры, чтобы обеспечить максимально безопасные условия для посадки.

кадр видео
кадр видео

Марат Карабаев высоко оценил действия авиационного предприятия, диспетчеров и сотрудников аэропорта Актау, которые оперативно и слаженно отреагировали на авиационную катастрофу, произошедшую вблизи Актау.

Хронология событий:

  • 10:43: Районный диспетчерский центр Актобе получил сигнал от диспетчера ростовской зоны о воздушном судне, направлявшемся на запасной аэродром из Грозного. Указано, что у самолета отказали системы управления, включая руль высоты. Экипаж не мог удерживать курс и высоту.
  • 10:53: Диспетчер сообщил о дополнительной чрезвычайной ситуации на борту — взорвался кислородный баллон, что привело к потере сознания у некоторых пассажиров. Был запрошен медицинский персонал на месте посадки.
  • 10:55: Руководитель полетов КазАэроНавигации немедленно уведомил аварийные службы - пожарные команды и медицинский персонал аэропорта Актау.
  • 11:02: После входа в воздушное пространство Казахстана экипаж установил связь с диспетчером аэропорта Актау. Для облегчения посадки были включены огни взлетно-посадочной полосы.
  • 11:28: После двух неудачных попыток посадки самолет отклонился в сторону береговой линии. В этот момент связь с экипажем пропала. Через несколько минут воздушное судно столкнулось с землей.

На место падения воздушного судна первыми прибыли спасательные службы аэропорта Актау, которые незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров. На сегодняшний день ведется расследование специальной комиссией, в состав которой вошли специалисты департамента по расследованию инцидентов и происшествий на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан, - сказал Марат Карабаев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Это официальная информация?
26.12.2024, 20:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...