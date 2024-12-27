Взорвался кислородный баллон: мгновения до крушения самолета вблизи Актау

Марат Карабаев высоко оценил действия авиационного предприятия, диспетчеров и сотрудников аэропорта Актау, которые оперативно и слаженно отреагировали на авиационную катастрофу, произошедшую вблизи Актау.

Хронология событий:

На место падения воздушного судна первыми прибыли спасательные службы аэропорта Актау, которые незамедлительно приступили к эвакуации пассажиров. На сегодняшний день ведется расследование специальной комиссией, в состав которой вошли специалисты департамента по расследованию инцидентов и происшествий на транспорте Министерства транспорта Республики Казахстан, - сказал Марат Карабаев.