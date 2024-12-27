Наркоканал ликвидирован в Мангистау

В Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков. При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ РК.

Фото пресс-службы ведомства

По данным пресс-службы ведомства, 20 декабря 2024 года департаментами КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков.

При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана. Из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия, - говорится в сообщении ведомства.

Ранее, в ноябре 2024 года, усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.