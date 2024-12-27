Наркоканал ликвидирован в Мангистау

В Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков. При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ РК.
По данным пресс-службы ведомства, 20 декабря 2024 года департаментами КНБ и Пограничной службы при координации прокуратуры Мангистауской области пресечен международный канал поставки наркотиков.
При сбыте наркотиков задержаны и с санкции суда взяты под стражу трое граждан Казахстана. Из незаконного оборота изъято более 600 таблеток метадона и 300 граммов опия, - говорится в сообщении ведомства.
Ранее, в ноябре 2024 года, усилиями ДКНБ при координации прокуратуры Мангистауской области ликвидирован внутренний канал поставки наркотических средств из южных регионов, где было изъято свыше 300 кг наркотиков каннабисной группы.
По вышеуказанным фактам проводятся досудебные расследования по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, - заключили в пресс-службе.
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