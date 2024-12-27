Управляющий директор ТОО «Кезби» обвиняется в хищении 1,5 млрд тенге в Мангистау

Расследование, начатое по результатам проверки прокуратуры области в отношении управляющего директора ТОО «Кезби» Ержана Кезбаева по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, завершено Агентством по финансовому мониторингу в Мангистауской области и прокуратурой. Дело направлено в суд.

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По информации пресс-службы АФМ РК, установлено, что подозреваемый похитил 1,5 млрд тенге, выделенные АО «ОзенМунайГаз» на улучшение социального пакета работников ТОО.

Средства выведены через аффилированные предприятия, куда поступали под видом финансовой помощи. При этом часть денег использовалась для оплаты учебы детей подозреваемого в высших учебных заведениях. В ходе расследования выявлен факт неуплаты социального налога и индивидуального подоходного налога в размере 1,5 млрд тенге, - сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках финансового расследования установлено имущество подозреваемого на сумму свыше 700 млн тенге, а именно: четыре земельных участка на 576 млн тенге, коттедж с земельным участком стоимостью более 113 млн тенге, два автотранспортных средства стоимостью 15,5 млн тенге.

Судом в целях обеспечения конфискации на указанное имущество наложен арест. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - заключили в ведомстве.

Напомним, 3 ноября 2024 года подозреваемый был задержан.