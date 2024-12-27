Ночной пожар в спортивном комплексе в ТРК «Актау»

Посетители сообщили о пожаре, произошедшем сегодня, 27 декабря, в торгово-развлекательном центре (ТРК) «Актау» в 16 микрорайоне. Инцидент прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: очевидец

В редакцию Lada.kz прислали фотографии с места происшествия, расположенного в ТРК «Актау».

В ДЧС региона подтвердили полученную информацию, предоставив комментарий.

Сегодня, 27 декабря, в 04:26 часов, в ТРК «Актау» (четырехэтажное здание), расположенном в 16 микрорайоне (до пожарной части 3,7 км), произошел пожар на втором этаже: в парильном помещении спортивного комплекса «Fit Life» на площади в 10 квадратных метров. В 04:56 часов огонь ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов, - сообщили в ведомстве.

В пожаротушении принимали участие 23 сотрудника личного состава департамента и шесть единиц техники.

Ранее пожар в Актау произошел в трехэтажном здании во 2 микрорайоне. Подробности по ссылке.