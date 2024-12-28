Без нижнего белья: труп мужчины обнаружили в Актау

Фото: Lada.kz

В редакцию Lada.kz поступила информация о том, что в районе Скальной обнаружен труп мужчины.

Утром муж на пробежке обнаружил труп мужчины. Это было в начале Скальной тропы в 4А микрорайоне. Он был в воде под камнем в одной куртке, без нижнего белья. Супруг вызвал полицию, и они (правоохранители – прим. авт.) там разбираются, - рассказала жительница Актау.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили факт произошедшего.

Найдено тело мужчины 1958 года рождения. Возбуждено уголовное дело, - коротко прокомментировали в ведомстве.

Ранее труп мужчины обнаруживали у дома №3 в 7 микрорайоне. На тот момент была назначена судебно-медицинская экспертиза.