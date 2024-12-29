Сбитого на «зебре» пешехода забрала Скорая в Актау

Дорожный инцидент произошел на пешеходном переходе за домом №36 в 5 микрорайоне.

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По словам очевидцев, сегодня, 28 декабря, около семи вечера, мужчина переходил дорогу в положенном для этого месте. Сыграло свою роль отсутствие должного освещения, утверждают люди.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что 43-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь. Его доставили в приемный покой больницы в 26 микрорайоне.