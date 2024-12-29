Пожар в девятиэтажке предотвратили огнеборцы в Актау

Инцидент, произошедший в 13 микрорайоне, прокомментировали в ДЧС Мангистауской области.

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В ночь на 29 декабря, по информации спасателей, в электрическом щитке на восьмом этаже случилось короткое замыкание.

Прибывшие огнеборцы использовали сухие порошковые огнетушители, предназначенные для тушения электроустановок, что предотвратило пожар.

На место прибыли работники «АУЭС», которая проводила ремонт поврежденных кабелей.

В Сети пользователи заявляют, что с данным электрощитком возникают подобные проблемы не первый раз.