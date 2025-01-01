Пальма загорелась на набережной Актау во время встречи Нового года

На набережной Актау во время встречи 2025 года загорелась искусственная пальма. Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.

Фото: кадр из видео

Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео с горящей искусственной пальмой, установленной на городской набережной. Кадры с места событий распространяются также в социальных сетях.

Корреспондент издания обратился за комментарием в ДЧС региона.