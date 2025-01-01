Пальма загорелась на набережной Актау во время встречи Нового года

На набережной Актау во время встречи 2025 года загорелась искусственная пальма. Происшествие прокомментировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) по Мангистауской области.
Жители Актау прислали в редакцию Lada.kz видео с горящей искусственной пальмой, установленной на городской набережной. Кадры с места событий распространяются также в социальных сетях.
Корреспондент издания обратился за комментарием в ДЧС региона.
1 января в 00:26 часов на набережной 14 микрорайона произошло горение искусственной пальмы, которое ликвидировали силами ДЧС. Пострадавших нет, - прокомментировали в ведомстве.
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