Более ста граждан звонили в полицию в канун Нового года в Актау

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также надзора за дорожным движением 31 декабря сотрудники полиции и войска Национальной гвардии несли службу в усиленном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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В новогоднюю ночь сотрудники полиции не выезжали на вызовы – в результате принятых мер и оперативных действий сотрудников праздничная ночь в регионе прошла в спокойной обстановке, без каких-либо происшествий.

В этот день 129 граждан обратились в полицию, а 87 правонарушителей привлечены к административной ответственности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, были задержаны четыре водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Помимо этого, семь автотранспортных средств водворены на штрафстоянку.