Подросток залез на полицейскую машину в Актау: родителей оштрафовали

В областном центре выявлен подросток, который залез на капот служебного полицейского автомобиля, сфотографировался и выложил снимок в социальную сеть. Родителей школьника привлекли к административной ответственности, сообщает пресс-служба управления полиции Актау.

Фото из социальной сети

В социальных сетях появилась фотография подростка, взобравшегося на капот полицейского автомобиля.

Сотрудники полиции города оперативно установили личность подростка.

За неподобающее поведение сына ответственность понесли его родители.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан по статье 127 КоАП РК был составлен административный протокол. Родителей оштрафовали за ненадлежащее воспитание ребенка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, стражи порядка провели с подростком разъяснительную беседу в рамках профилактической работы.