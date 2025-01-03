Двое жителей Мангистау оштрафованы за вылов зайца в заповедной зоне

Сотрудниками Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в Кендерли-Каясанской заповедной зоне задержаны и оштрафованы двое жителей региона за незаконный вылов зайца.

Фото пресс-службы ведомства

По информации территориальной инспекции, 2 января 2025 года в ходе проведения рейдовых мероприятий, а также охраны заповедной зоны «Кендерли-Каясан», в охотничьем угодье «Кияқты» выявлены два жителя региона, которые незаконно отловили одного зайца.

Нарушители оштрафованы в соответствии со статьей 382 КоАП РК – «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты», - говорится в сообщении Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства.

Нарушение требований пользования животным миром и (или) правил охоты, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти месячных расчетных показателей, или 19 660 тенге.

Месячный расчетный показатель (МРП) 2025 года – 3 932 тенге.

Напомним, в декабре 2024 года у жителей региона изъяли рыбу осетровых пород общим весом 88 килограммов и черную икру весом 860 граммов. По данному факту начали досудебное расследование по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).