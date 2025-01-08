Мёртвого мужчину нашли на скамейке у жилого дома в Актау

Тело 40-летнего умершего обнаружили у дома №13 в 26 микрорайоне. Подробности рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции вместе с фельдшерами скорой помощи проводят осмотр мужчины, лежащего на скамейке возле жилого дома в 26 микрорайоне.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи.

В медучреждении сообщили, что труп мужчины был обнаружен сегодня, 7 января, возле дома №13 в 26 микрорайоне.

Вызов поступил в 13:46 часов. По прибытии бригады скорой помощи был обнаружен труп мужчины 1985 года рождения. Причина смерти пока не установлена, тело передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования, - сообщили в пресс-службе медучреждения.

Lada.kz ожидает официального комментария от департамента полиции региона.