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07.01.2025, 20:48

Самоубийство девушки в Актау: раскрыты новые детали трагедии

Происшествия 0 6 013 Лиана Рязанцева

Фонд «НеМолчи.kz» опубликовал новые подробности трагедии с самоубийством девушки в Актау, которое произошло в мае прошлого года.

Кадр видео
Кадр видео

По данным фонда, в организацию поступило обращение от брата погибшей девушки.

Мы долго изучали документы. Она — молодая незамужняя девушка, спортсменка и фитнес-тренер. Возвращалась домой одна после работы. Пятеро мужчин 14 мая заложили свои сотовые телефоны и взяли мефедрон на вырученные деньги. Дальше выкопали закладку, как собаки. В ночь с 14 на 15 мая увидели девушку (фитнес-тренера), которая шла одна по улице. Они избили её и силой затолкали в машину. Всю ночь, завязав ей глаза, чтобы она не знала, где находится, мучали, угрожали и удерживали на заправке, - сообщает фонд «НеМолчи.kz».

Отмечается, что жертву инцидента насильно заставили принять мефедрон.

Один из мужчин изнасиловал девушку в извращенной форме прямо в машине. Насильник — женатый мужчина, семейный, воспитывал ребёнка. К утру погибшую насильно заставили с её же телефона оформить кредит на два миллиона тенге. Также обналичили эти деньги на рынке у знакомого. Главный организатор и насильник, высадив девушку в городе, сказал, что если она расскажет кому-то, они её найдут и убьют. Девушка после той страшной ночи все же рассказала подруге о том, что с ней случилось. Подруга сразу же позвонила брату, который составил примерный маршрут, по которому эти преступники возили на машине и мучали сестру. Позже нашел ту АЗС (заправку), которую описала девушка, и одного из преступников. Тогда он позвонил сестре и сказал о том, что нужно написать заявление, что он будет идти до конца и всех накажет. Обещал ей быть рядом во время расследования и суда. Девушка вроде согласилась. Но спустя несколько минут она все же не выдержала. Совершенно внезапно выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги, - говорится в сообщении фонда.

Дело дошло до суда, но фонд сообщил о новых сложностях.

Главному насильнику прокурор запросил пожизненное лишение свободы. Остальным четверым – 15-16 лет. Статьи, по которым их признавали виновными следствие и прокуратура: 120, 121, 105, 299, 296, 126, 125, 194. Это: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, доведение до самоубийства, склонение к употреблению наркотических средств, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконное лишение свободы, похищение человека, вымогательство. Но судья Досетов Иниятулла Раушанбекович в процессе судебного разбирательства переквалифицировал обвинения. Основания: то, что девушка сама выпрыгнула из окна, а не погибла во время похищения, избиения, удержания, изнасилования или от принудительного употребления наркотиков. Она скончалась, спрыгнув с девятого этажа, через три дня после того ужасающего происшествия, - отмечает фонд «НеМолчи.kz».

Организация сообщила, что в ходе расследования изменялась квалификация действий каждого из участников преступления. При этом, по данным фонда, четверо из пяти подозреваемых ранее уже имели судимость.

Семья девушки подала на апелляцию. Они искренне верили, что такое страшное, циничное преступление наркозависимых рецидивистов будут судить справедливо. Но в итоге: четверо из пяти преступников могут выйти по УДО уже через три-четыре года! Девушка выпрыгнула из окна с девятого этажа, потому что за три дня до ее отчаянного поступка она просто возвращалась домой, но пятеро наркозависимых мужчин схватили её, избили, затолкали в машину, заставили нюхать «мефедрон», изнасиловали в извращенной форме, угрожали, били, возили всю ночь по городу, оформили кредит, и держали до утра, пока не нашли способ обналичивания денег, - заключили в фонде.

Напомним, ранее в социальных сетях появилась видеозапись с места падения женщины с многоэтажного дома в Актау. Трагедия, по словам очевидцев, произошла 18 мая в доме №40 в 19 микрорайоне. Тогда сообщалось, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
И такие вот уроды живут среди нас... Судья не лучше их, позоду по связям на него вышли как обычно и пытаются замять дело. Всех надо на пожизненное сажать!
07.01.2025, 21:22
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