Труп мужчины на лавочке в Актау: полиция прокомментировала инцидент

В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали смерть мужчины, найденного на лавочке у дома №13 в 26 микрорайоне.

Фото: кадр видео

По информации пресс-службы департамента полиции Мангистауской области, мужчина 1985 года рождения скончался на лавочке перед своим домом.

Обнаружено тело мужчины без признаков насильственной смерти, - сообщили в полиции.

Как уточнили стражи порядка, умерший испытывал проблемы с сердцем. В связи с этим его родственники не стали писать заявление.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором сотрудники полиции вместе с фельдшерами скорой помощи проводят осмотр мужчины, лежащего на скамейке возле жилого дома в 26 микрорайоне.