Около двух тонн осетровых рыб изъято в Мангистау за год

В 2024 году в сфере природоохранного законодательства было зарегистрировано 43 преступления по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений). В результате изъято около двух тонн осетровых рыб. Об этом сообщили в управлении природоохранной полиции департамента полиции Мангистауской области.

Фото пресс-службы ведомства

За год в Мангистау зарегистрировано 43 преступления по статье 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений).

А также к административной ответственности привлечено 839 граждан. В частности, по статье 383 Кодекса об административных правонарушениях РК (нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных) — 110 случаев, по статье 382 (нарушение требований к использованию животного мира и правил охоты) — 645 случаев, по статье 505 (нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов) — 84 случая. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы.