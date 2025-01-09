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09.01.2025, 16:44

В Мангистау за год изъято более 126 кг наркотиков из незаконного оборота

Происшествия 0 795 Лиана Рязанцева

В 2024 году было выявлено 462 наркоправонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также сбытом наркотиков через различные Telegram магазины. Подробности рассказали в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции региона.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве рассказали, что в 2024 году зарегистрировано 111 наркопреступлений:

  • 82 факта сбыта наркотиков;
  • 12 случаев хранения наркотиков в особо крупном размере;
  • 7 фактов пропаганды и рекламы наркотиков;
  • 6 фактов контрабанды наркотиков;
  • 3 случая культивации наркосодержащих растений;
  • 1 случай склонения к употреблению наркотиков.

Из незаконного оборота изъято свыше 126 кг наркотических средств, в частности, марихуаны, героина, опия, гашиша и различных синтетических наркотиков. С целью пресечения наружной рекламы наркопродукции в результате рейдовых мероприятий было закрашено 768 граффити надписей. С привлечением IT-специалистов в ходе мониторинга интернет-ресурсов и мессенджера Telegram было выявлено 610 ссылок на наркопродукты, которые были заблокированы через систему «Кибернадзор», - сообщили в ведомстве.

Полиция раскрыла подробности задержания наркопреступников.

Так, в июле 2024 года в Актау задержана 25-летняя гражданка «А», которая устроилась «курьером» в один из телеграм-магазинов и занималась хранением и сбытом наркотиков через закладки.

В ходе обыска изъяты: свыше 200 разовых доз синтетического наркотика «альфа-PVP», а также средства расфасовки (пакеты «зиплок», изолента, электронные весы, магниты и пр.), а также сотовый телефон, содержащий сведения о работе «курьером».

В августе 2024 года задержана 29-летняя гражданка «И», которая приехала из Караганды и работала «закладчицей» наркотиков в телеграм-магазине на территории Актау.

В ходе обыска у задержанной изъято 26 свертков с наркотическим средством мефедрон и сотовый телефон с данными о переписке с «оператором» телеграм-магазинов.

В сентябре 2024 года задержан 17-летний несовершеннолетний гражданин «А», который также был вовлечен в наркобизнес и работал в роли «закладчика» в одном из телеграм-магазинов на территории Актау.

При обыске у задержанного изъято 24 свертка с наркотическим средством «альфа-PVP» и сотовый телефон со сведениями о работе «закладчиком» в одном из телеграм-магазинов.

Всех троих участников наркобизнеса признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан, с назначением наказания в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы, - заключили в управлении по противодействию наркопреступности ДП области.

Статья 297. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов

Часть 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 
1) группой лиц по предварительному сговору; 
2) неоднократно; 
3) в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
4) должностным лицом с использованием служебного положения; 
5) посредством использования электронных информационных ресурсов;  
6) в общественном месте, – наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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