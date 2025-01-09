Жители Актау потеряли более 90 миллионов тенге из-за действий интернет-мошенников

При координации прокуратуры Мангистауской области задержан пособник, содействовавший мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в надзорном органе региона.

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При помощи надзорного органа нашей области был задержан житель Алматы, являвшийся пособником в совершении интернет-преступления. Оказалось, что в октябре прошлого года он предоставлял банковские счета мошенникам.

По результатам их действий жителям Актау был причинен имущественный вред на сумму свыше 90 миллионов тенге.