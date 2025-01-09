Жители Актау потеряли более 90 миллионов тенге из-за действий интернет-мошенников

При координации прокуратуры Мангистауской области задержан пособник, содействовавший мошенничеству в особо крупном размере. Об этом сообщили в надзорном органе региона.
При помощи надзорного органа нашей области был задержан житель Алматы, являвшийся пособником в совершении интернет-преступления. Оказалось, что в октябре прошлого года он предоставлял банковские счета мошенникам.
По результатам их действий жителям Актау был причинен имущественный вред на сумму свыше 90 миллионов тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2) части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи. Продолжаются следственные действия, - пояснили в прокуратуре области.
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