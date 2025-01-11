Под колеса поезда попал кроссовер в Актау

Дорожный инцидент произошел по дороге в отель «Rixos».

Фото очевидцев

Как сообщают очевидцы, на железнодорожном переезде, по пути в сторону отеля «Rixos» сегодня вечером, 10 января, около 22:30 грузовой поезд наехал на автомобиль.

В департаменте полиции сообщили, что в ДТП поезда и автомобиля Chery Tiggo никто не пострадал.

Машина водворена на штрафстоянку.

На водителя составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Ему может грозить штраф 20 МРП (78 640 тенге) или лишение водительских прав на полгода.