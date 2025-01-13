Пострадавший жив! Автомобиль въехал в детскую площадку в Актау

Машина по инерции сбила пешехода перед тем, как врезаться в ограждение детской игровой площадки. Об этом сообщили в управлении полиции Актау.

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Дорожно-транспортное происшествие случилось возле дома №22 в 29 микрорайоне. Автомобиль Hyundai Accent вчера, 12 января, около 22:00, двигаясь по главной дороге, сбил пешехода на тротуаре, после чего въехал в детскую площадку.