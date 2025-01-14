Ушла после ссоры: пропавшую девушку ищут родные в Актау

Из-за семейного конфликта 18-летняя Арина Бейбалаева ушла из дома. Ее мать Александра обратилась с заявлением в полицию.

Арина Бейбалаева. Фото предоставила ее мать

По словам матери Арины, сегодня, 14 января, после полудня у нее с дочкой произошла ссора. На фоне этого девушка ушла из дома по адресу 2 микрорайон дом №72.

Я переживаю, чтобы она из глупости чего-нибудь не натворила, - говорит Александра.

В управлении полиции в настоящее время приняли заявление.

Арина была одета в черную куртку, джинсы и черные ботинки.

Всем, кому известна информация о нахождении девушки, просьба сообщать по телефону: +7 (771) 362-72-92.