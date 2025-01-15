Местные жители задержаны полицией за наркорекламу в Актау

Задержаны двое местных жителей 42 и 33 лет за расклеивание листовок с рекламой запрещенных веществ, передает департамент полиции региона.
В листовках предлагалась работа в качестве закладчиков и курьеров «зелья», а также реклама Telegram-наркошопов.
Оба задержанных не работают. Ранее они неоднократно привлекались к ответственности за незаконный оборот наркотиков.
У задержанных изъяты маркеры, рекламные листовки и мобильные телефоны.
На телефонах содержались фотографии и переписка с «оператором», который координировал их действия.
По факту незаконной рекламы наркотиков возбуждено досудебное расследование. Проводятся необходимые следственные действия.
На сегодня, 14 января, оба задержанных находятся под подпиской о невыезде.
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