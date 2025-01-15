Горящий автомобиль в Жанаозене попал на видео

В социальной сети появилось видео с моментом возгорания автомобиля. В ДЧС Мангистауской области рассказали подробности.
Пожар произошел вчера, 14 января.
Момент возгорания автомобиля в Жанаозене попал на видео.
По данным ДЧС региона, сигнал о возгорании автомобиля марки Nissan Primera поступил в 20:15 часов.
Произошло полное возгорание моторного отсека автомобиля Nissan Primera, 1994 года выпуска, который двигался по дороге в микрорайоне "Коктем" в Жанаозене. В машине находился 50-литровый газовый баллон. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Пожар ликвидирован в 20:26 часов.
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