Горящий автомобиль в Жанаозене попал на видео

Пожар произошел вчера, 14 января.

Момент возгорания автомобиля в Жанаозене попал на видео.

По данным ДЧС региона, сигнал о возгорании автомобиля марки Nissan Primera поступил в 20:15 часов.

Произошло полное возгорание моторного отсека автомобиля Nissan Primera, 1994 года выпуска, который двигался по дороге в микрорайоне "Коктем" в Жанаозене. В машине находился 50-литровый газовый баллон. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ведомства.