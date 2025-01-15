Эвакуировали детей: сообщение о заминированной школе в Актау оказалось ложным

Сегодня, 15 января, в полицию сообщили о заложенной бомбе в школе №6, расположенной в 6 микрорайоне. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области заявили, что учебное заведение проверили и взрывное устройство не обнаружено.

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В редакцию Lada.kz жители Актау сообщили об эвакуации детей из школы №6 в 6 микрорайоне.

Как заверили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, поступил ложный вызов о заложенном взрывном устройстве.

Взрывное устройство не обнаружено, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2024 года поступило сообщение о минировании общеобразовательной школы №1 в 14 микрорайоне.