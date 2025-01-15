В Актау произошло возгорание нежилого здания

Сегодня, 15 января, произошло возгорание нежилого здания в 29 микрорайоне. Жертв и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Пожар произошел сегодня днем 15 января в 29 микрорайоне.

Инцидент попал на видео.

По данным пресс-службы ДЧС, жертв и пострадавших нет.

Благодаря оперативным и скоординированным действиям спасателей пожар удалось быстро локализовать и предотвратить его дальнейшее распространение, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ликвидации огня задействовали 20 человек личного состава ведомства и четыре единицы спецтехники.

Причина возгорания устанавливается, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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