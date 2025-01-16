Пожар в квартире попал на видео в Актау

Сегодня, 16 января, в одной из квартир дома №7, расположенного в 33 микрорайоне, произошел пожар. Происшествие попало на камеру очевидца. Инцидент корреспонденту Lada.kz прокомментировали в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: стоп кадр из видео

По данным ведомства, 16 января в 13:33 часов на пульт дежурного поступила информация о горении балкона в одной из квартир в 33 микрорайоне.

Как было установлено, инцидент произошел на втором этаже дома №7.

Горение потушили до приезда спасателей. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Горели постельные принадлежности, - сообщили в ДЧС региона.

На вызов выезжали две единицы техники и 23 человека личного состава ведомства.

Напомним, вчера, 15 января, в городе горело нежилое помещение.