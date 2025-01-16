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16.01.2025, 16:10

Два человека погибли из-за аварии на трассе Актау - Форт-Шевченко

Происшествия 0 3 081 Наталья Вронская

Трагическое ДТП произошло сегодня, 16 января, в районе 43-го километра трассы Актау - Форт-Шевченко. В результате аварии погибли два человека, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото: стоп кадр из видео
Фото: стоп кадр из видео

Сегодня, 16 января, на трассе Актау - Форт-Шевченко произошло ДТП, в результате которого автомбиль вылетел с дороги и перевернулся.

Как сообщили в областном департаменте полиции, причиной происшествия стало то, что водитель транспорта не справился с рулевым управлением.

В результате аварии погибли два человека, еще четверо доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Расследование продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

Для справки

Статья 345 УК РК – «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью человека, – наказывается штрафом в размере до 160 МРП (629 120 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

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